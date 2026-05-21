Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена втягиваться в конфликт на Украине

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Белоруссия не намерена втягиваться в войну с Украиной при условии, что в ее отношении не будет совершено агрессии, заявил в четверг журналистам белорусский президент Александр Лукашенко.

"Что касается его (Владимира Зеленского - ИФ) заявлений, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал: будет втянута только в одном случае - если на нашу территорию будет совершена агрессия. (...) вы слышали из уст президента России - мы будем вместе защищать наше Отечество от Бреста до Владивостока, где расположены два государства", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

"Поэтому если и будем мы втянуты в войну, в том числе если это будет против Украины, только в одном случае - если они совершат против нас агрессию. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. В этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной", - подчеркнул белорусский президент.

Он предложил Зеленскому встретиться для переговоров. "Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке - Украины, Беларуси - я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И, может, поговорить о перспективах. Почему-то с американцами, немцами, поляками, литовцами и латышами у нас есть о чем разговаривать, а с Украиной нет о чем..." - сказал Лукашенко.

Он отметил готовность дать ответ любому противнику, который проявит агрессию в адрес республики или Союзного государства. "Не дай Бог что-то - вы видели уже ядерную тренировку. Никто тут ничего думать не будет. Как только напали на нас, как только осуществили агрессию, сразу получат ответ всеми видами орудия. В противном случае, зачем мы его держим у себя? Это однозначно", - сказал белорусский президент.

Он отметил важность данного вида оружия на территории Белоруссии как гаранта обеспечения безопасности в регионе. "Для нас очень важно. И в этом направлении будем действовать, никому не угрожая. Не трогайте нас - мы вас и подавно трогать не собираемся", - добавил Лукашенко.

В США заявили о необходимости ареста Рауля Кастро по обвинению в убийствах

Путин назвал использование ядерного оружия крайней мерой обеспечения безопасности РФ

ОАЭ выступили против иранского плана по контролю Ормузского пролива

Лукашенко и Путин по видеосвязи проводят совместную тренировку ядерных сил

Поставки СПГ в Японию в апреле упали к уровням эпохи до аварии на "Фукусиме"

США намерены сократить войска, дополнительно выделяемые НАТО в случае нападения

Резкий комментарий Каллас о Китае вызвал недовольство в Еврокомиссии

Мерц предложил предоставить Украине статус "ассоциированного члена" ЕС

США ввели компенсационную пошлину на палладий из России в 109,1%

