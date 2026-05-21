У жителей Приднестровья будут принимать документы на гражданство РФ по упрощенной процедуре

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Посольство России в Молдавии объявило, что с 25 мая начинает прием документов на предоставление российского гражданства по упрощенной процедуре для жителей Приднестровья, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте посольства.

В дипмиссии отметили, что уже опубликовали перечень необходимых документов для желающих получить российское гражданство. Согласно сообщению, после обнародования 15 мая соответствующего указа президента РФ Владимира Путина в посольство "поступило множество заявок".

"Отмечаем стремительно растущее количество обращений заявителей, желающих вступить в российское гражданство", - говорится в сообщении.

15 мая президент Владимир Путин подписал указ "О приеме в гражданство Российской Федерации жителей Приднестровья". Указ подписан "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права". Он предусматривает предоставление российского гражданства жителям Приднестровья по упрощенной процедуре.

Воспользоваться упрощенной процедурой смогут иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18-летнего возраста и постоянно проживающие в Приднестровье на момент вступления указа в силу. В документе говорится, что "заявители смогут подать заявление на получение гражданства Российской Федерации без выполнения ряда требований, предусмотренных федеральным законом о гражданстве".

В частности, отменяется обязательное условие постоянного проживания в России в течение пяти лет после получения вида на жительство. Кроме того, указ освобождает заявителей от требований, связанных со знанием русского языка, истории России и основ законодательства Российской Федерации. Документ также предусматривает возможность получения российского гражданства в упрощенном порядке для детей, оставшихся без попечения родителей, а также для недееспособных лиц, постоянно проживающих в Приднестровском регионе.

Ранее представили посольства и МИД России заявляли, что в Приднестровье проживает около 220 тыс. граждан РФ. Кроме того, по данным Агентства государственных услуг Молдавии, более 350 тыс. жителей региона подтвердили молдавское гражданство. В то же время наблюдатели отмечают, что в регионе осталось не более 300 тыс. жителей, а в выборах органов власти непризнанной республики принимают участие не более 100 тыс. жителей. Также, по официальным данным Тирасполя, в регионе проживает чуть более 140 тыс. пенсионеров, из которых 42 тыс. имеют гражданство России и получают российскую пенсию.