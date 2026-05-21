Поиск

У жителей Приднестровья будут принимать документы на гражданство РФ по упрощенной процедуре

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Посольство России в Молдавии объявило, что с 25 мая начинает прием документов на предоставление российского гражданства по упрощенной процедуре для жителей Приднестровья, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте посольства.

В дипмиссии отметили, что уже опубликовали перечень необходимых документов для желающих получить российское гражданство. Согласно сообщению, после обнародования 15 мая соответствующего указа президента РФ Владимира Путина в посольство "поступило множество заявок".

"Отмечаем стремительно растущее количество обращений заявителей, желающих вступить в российское гражданство", - говорится в сообщении.

15 мая президент Владимир Путин подписал указ "О приеме в гражданство Российской Федерации жителей Приднестровья". Указ подписан "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права". Он предусматривает предоставление российского гражданства жителям Приднестровья по упрощенной процедуре.

Воспользоваться упрощенной процедурой смогут иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18-летнего возраста и постоянно проживающие в Приднестровье на момент вступления указа в силу. В документе говорится, что "заявители смогут подать заявление на получение гражданства Российской Федерации без выполнения ряда требований, предусмотренных федеральным законом о гражданстве".

В частности, отменяется обязательное условие постоянного проживания в России в течение пяти лет после получения вида на жительство. Кроме того, указ освобождает заявителей от требований, связанных со знанием русского языка, истории России и основ законодательства Российской Федерации. Документ также предусматривает возможность получения российского гражданства в упрощенном порядке для детей, оставшихся без попечения родителей, а также для недееспособных лиц, постоянно проживающих в Приднестровском регионе.

Ранее представили посольства и МИД России заявляли, что в Приднестровье проживает около 220 тыс. граждан РФ. Кроме того, по данным Агентства государственных услуг Молдавии, более 350 тыс. жителей региона подтвердили молдавское гражданство. В то же время наблюдатели отмечают, что в регионе осталось не более 300 тыс. жителей, а в выборах органов власти непризнанной республики принимают участие не более 100 тыс. жителей. Также, по официальным данным Тирасполя, в регионе проживает чуть более 140 тыс. пенсионеров, из которых 42 тыс. имеют гражданство России и получают российскую пенсию.

Приднестровье Молдавия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

У жителей Приднестровья будут принимать документы на гражданство РФ по упрощенной процедуре

В США заявили о необходимости ареста Рауля Кастро по обвинению в убийствах

 В США заявили о необходимости ареста Рауля Кастро по обвинению в убийствах

Путин назвал использование ядерного оружия крайней мерой обеспечения безопасности РФ

 Путин назвал использование ядерного оружия крайней мерой обеспечения безопасности РФ

ОАЭ выступили против иранского плана по контролю Ормузского пролива

 ОАЭ выступили против иранского плана по контролю Ормузского пролива

Лукашенко и Путин по видеосвязи проводят совместную тренировку ядерных сил

Поставки СПГ в Японию в апреле упали к уровням эпохи до аварии на "Фукусиме"

 Поставки СПГ в Японию в апреле упали к уровням эпохи до аварии на "Фукусиме"

США намерены сократить войска, дополнительно выделяемые НАТО в случае нападения

 США намерены сократить войска, дополнительно выделяемые НАТО в случае нападения

Резкий комментарий Каллас о Китае вызвал недовольство в Еврокомиссии

 Резкий комментарий Каллас о Китае вызвал недовольство в Еврокомиссии

Мерц предложил предоставить Украине статус "ассоциированного члена" ЕС

 Мерц предложил предоставить Украине статус "ассоциированного члена" ЕС

США ввели компенсационную пошлину на палладий из России в 109,1%
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2276 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9511 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов