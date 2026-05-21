Поиск

Миссия Межпарламентской ассамблеи СНГ будет наблюдать за выборами в парламент Армении

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Армения пригласила представителей Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ наблюдать за выборами в Национальное собрание Республики, сообщил генсекретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.

"Выборы в Национальное собрание Республики Армения назначены на 7 июня этого года. 6 марта в адрес председателя Совета МПА СНГ, председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Ивановны Матвиенко поступило приглашение от председателя Национального собрания Республики Армения Алена Робертовича Симоняна принять участие в международном наблюдении за очередными выборами в Национальное собрание Республики Армения", - сообщил Кобицкий на заседании Совета МПА СНГ в четверг в Петербурге.

По его словам, координатором группы международных наблюдателей от МПА СНГ будет зампредседателя Сената Казахстана Жакип Асанов.

Со своей стороны зампред Национального собрания Армении Акоб Аршакян отметил, что визит основной делегации МПА СНГ в Ереван в период с 4 по 8 июня "станет важной частью международного мониторинга".

По его словам, в Армении недавно также работала долгосрочная миссия МПА СНГ.

"Регулярное приглашение миссии отражает устойчивый характер сотрудничества и заинтересованность армянской стороны в независимой международной оценке выборов", - сказал Аршакян.

Он добавил, что помимо МПА СНГ за выборами в Армении будут наблюдать представители парламентских ассамблей ОБСЕ и Совета Европы, а также Европарламента и других организаций.

Армения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

У жителей Приднестровья будут принимать документы на гражданство РФ по упрощенной процедуре

В США заявили о необходимости ареста Рауля Кастро по обвинению в убийствах

 В США заявили о необходимости ареста Рауля Кастро по обвинению в убийствах

Путин назвал использование ядерного оружия крайней мерой обеспечения безопасности РФ

 Путин назвал использование ядерного оружия крайней мерой обеспечения безопасности РФ

ОАЭ выступили против иранского плана по контролю Ормузского пролива

 ОАЭ выступили против иранского плана по контролю Ормузского пролива

Лукашенко и Путин по видеосвязи проводят совместную тренировку ядерных сил

Поставки СПГ в Японию в апреле упали к уровням эпохи до аварии на "Фукусиме"

 Поставки СПГ в Японию в апреле упали к уровням эпохи до аварии на "Фукусиме"

США намерены сократить войска, дополнительно выделяемые НАТО в случае нападения

 США намерены сократить войска, дополнительно выделяемые НАТО в случае нападения

Резкий комментарий Каллас о Китае вызвал недовольство в Еврокомиссии

 Резкий комментарий Каллас о Китае вызвал недовольство в Еврокомиссии

Мерц предложил предоставить Украине статус "ассоциированного члена" ЕС

 Мерц предложил предоставить Украине статус "ассоциированного члена" ЕС

США ввели компенсационную пошлину на палладий из России в 109,1%
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2276 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9511 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов