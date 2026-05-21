Миссия Межпарламентской ассамблеи СНГ будет наблюдать за выборами в парламент Армении

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Армения пригласила представителей Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ наблюдать за выборами в Национальное собрание Республики, сообщил генсекретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.

"Выборы в Национальное собрание Республики Армения назначены на 7 июня этого года. 6 марта в адрес председателя Совета МПА СНГ, председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Ивановны Матвиенко поступило приглашение от председателя Национального собрания Республики Армения Алена Робертовича Симоняна принять участие в международном наблюдении за очередными выборами в Национальное собрание Республики Армения", - сообщил Кобицкий на заседании Совета МПА СНГ в четверг в Петербурге.

По его словам, координатором группы международных наблюдателей от МПА СНГ будет зампредседателя Сената Казахстана Жакип Асанов.

Со своей стороны зампред Национального собрания Армении Акоб Аршакян отметил, что визит основной делегации МПА СНГ в Ереван в период с 4 по 8 июня "станет важной частью международного мониторинга".

По его словам, в Армении недавно также работала долгосрочная миссия МПА СНГ.

"Регулярное приглашение миссии отражает устойчивый характер сотрудничества и заинтересованность армянской стороны в независимой международной оценке выборов", - сказал Аршакян.

Он добавил, что помимо МПА СНГ за выборами в Армении будут наблюдать представители парламентских ассамблей ОБСЕ и Совета Европы, а также Европарламента и других организаций.