Рубио заявил о положительных сигналах в ситуации с Ираном

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио в четверг заявил, что в процессе выработки возможного соглашения с Ираном наблюдаются положительные тенденции.

"Есть хорошие знаки. Но я не хочу быть слишком оптимистичным. Посмотрим, что произойдет в последующие пару дней", - сказал он журналистам.

Госсекретарь заверил, что президент США Дональд Трамп всегда предпочитал вариант с дипломатией и соглашением с Тегераном. Однако, уточнил Рубио, если договориться, не удастся, Трамп может прибегнуть к другим вариантам. Перечислять их госсекретарь отказался.

Он добавил, что в Тегеран прибыли посредники от Пакистана для продолжения процесса.

В понедельник Трамп выступил с заявлением, что после просьбы руководителей Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ распорядился не атаковать Иран, что планировалось во вторник. Но затем Трамп допустил возможность еще одного удара по Ирану и отметил, что время на переговоры ограничено.