В Эстонии хотят запретить покупать недвижимость россиянам, не имеющим постоянного вида на жительство

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Эстонии подготовило законопроект, запрещающий приобретать недвижимость гражданам России и Белоруссии, не имеющим постоянного вида на жительство, сообщил в четверг телерадиовещатель ERR.

"Министерство внутренних дел подготовило законопроект, ужесточающий правила владения недвижимостью в Эстонии по соображениям безопасности. Согласно законопроекту, недвижимое имущество не смогут покупать граждане России и Беларуси, если у них нет постоянного вида на жительство в Эстонии", - сказал советник отдела внутренней безопасности МВД Сильвестер Сооп.

По его словам, запрет будет действовать и в отношении предприятий, бенефициарами которых являются лица этой категории.

"Фактический выгодоприобретатель - это всегда физическое лицо, вне зависимости от названия предприятия и цепочки владельцев. Если речь идет о гражданах РФ или РБ, у которых нет долгосрочного вида на жительство, то их фирмы, согласно нашему предложению, не могут быть здесь собственниками недвижимости", - сообщил Сооп.

Купля-продажа недвижимости должна быть подтверждена нотариусом, а нотариальное заверение является последним этапом, на котором такие сделки могут быть остановлены, отметил представитель МВД.

