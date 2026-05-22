США из-за вспышки Эболы запретили въезд для иностранцев, побывавших в трех странах Африки

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в связи со вспышкой Эболы издал приказ, запрещающий въезд в страну иностранцам, побывавшим в Республике Конго (ДРК), Уганде и Южном Судане в течение 21 дня.

"CDC издал приказ о приостановлении въезда в Соединенные Штаты иностранных граждан, которые находились в Демократической Республике Конго (ДРК), Уганде или Южном Судане в течение 21 дня до прибытия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра.

Уточняется, что приказ будет действовать в течение 30 дней и вступит в силу немедленно.

Тем временем граждане США и законные постоянные жители, которые находились в этих странах, по прибытии в страну будут перенаправлены в международный аэропорт Вашингтон-Даллес (IAD) для прохождения усиленного медицинского обследования.

По данным CDC, на сегодня в Соединенных Штатах не зарегистрировано ни одного предполагаемого, вероятного или подтвержденного случая заболевания Эболой, риск заражения внутри страны невелик.

