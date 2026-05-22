Госсекретарь США объявил об аресте сестры главы кубинского конгломерата GAESA

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Глава Госдепартамента США Марко Рубио сообщил, что на территории страны была арестована сестра исполнительного президента кубинского финансового конгломерата GAESA Адис Ластрес Морера.

"Морера управляла недвижимостью и жила во Флориде, одновременно помогая коммунистическому режиму Гаваны, пока я не лишил ее статуса постоянного жителя. Я рад сообщить, что сегодня она была арестована и сейчас находится под стражей в иммиграционной и таможенной службе США", - написал Рубио в соцсети X.

Он отметил, что GAESA - финансовый конгломерат, который контролируют кубинские военные.

Министерство финансов США в 2020 году ввело санкции в отношении кубинского генерала Луиса Альберто Родригеса Лопеса-Кальехи, зятя бывшего руководителя страны Рауля Кастро и руководителя GAESA.

В консорциум входят около 50 гостиниц, сетевые магазины и строительные предприятия. GAESA также контролирует крупный порт Мариэль, который находится к западу от Гаваны.

20 мая Минюст США обнародовал обвинения против бывшего первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро.

