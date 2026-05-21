У побережья Греции обнаружен украинский безэкипажных катер

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Глава минобороны Греции Никос Дендиас потребовал извинений от Киева после того, как у берегов греческого острова Лефкада в Ионическом море был обнаружен украинский безэкипажных катер, начиненный взрывчаткой, сообщает в четверг британское издание The Guardian.

По данным газеты, Дендиас заверил, что обследование катера указало на его принадлежность Украине, и что он был реально опасен.

"Нет никаких сомнений в том, что это украинский морской беспилотник, мы знаем его тип и место, где его изготовили", - приводит газета слова Дендиаса на пресс-конференции в Афинах.

Дендиас потребовал от Украины принести извинения "и гарантировать, что подобное больше не повторится".