Два человека пострадали в результате инцидента на авиабазе Эглин во Флориде

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Авиабаза Эглин (шт. Флорида) сообщила о двух пострадавших в результате инцидента, произошедшего на территории научно-исследовательского центра, где ведутся работы со взрывчатыми веществами.

Пострадавшие были переданы бригадам скорой помощи и доставлены в медицинское учреждение, уточнили в командовании.

По данным авиабазы, на место происшествия прибыли службы экстренного реагирования, включая группу по обезвреживанию взрывоопасных предметов. "Повреждения затронули только научно-исследовательский центр по разработке взрывчатых веществ. Причина инцидента устанавливается", - говорится в официальном сообщении.

Детали происшествия, включая характер повреждений и состояние пострадавших, не раскрываются.

Флорида Эглин
