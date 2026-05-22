Штаты потеряли в ходе операции в Иране почти 20% ударных БПЛА MQ-9 Reaper

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Американские войска потеряли более двух десятков дорогостоящих тяжелых разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper за время боевых действий против Ирана, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их данным, потери составляют почти 20% от довоенного арсенала этих беспилотных летательных аппаратов Пентагона. Общий ущерб оценивается примерно в $1 млрд.

Источники указали, что большинство беспилотников были сбиты иранскими средствами ПВО, в то время как другие были уничтожены на земле во время ракетных ударов по американским объектам или потеряны в ходе выполнения заданий в результате аварий.

В отчете Информационной службы Конгресса США отмечается, что в ходе военной кампании против Ирана американские военные всего потеряли по меньшей мере 42 летательных аппарата, в том числе истребители, беспилотники и самолеты-заправщики. Общий ущерб оценивается примерно в $2,6 млрд.