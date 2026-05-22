США израсходовали половину своих противоракет системы THAAD для защиты Израиля

Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Пентагон исчерпал половину своего арсенала ракет-перехватчиков комплексов THAAD для защиты Израиля от атак Ирана за время боевых действий, сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на информированного американского чиновника.

"Израиль не способен воевать и побеждать в войнах в одиночку, но никто этого на самом деле не знает, потому что они никогда не видят тыловой стороны", - сказал американский чиновник.

По его данным, вооруженные силы США использовали более 100 ракет-перехватчиков SM-3 и SM-6 в целях обороны Израиля, который сам применил менее 100 перехватчиков Arrow и около 90 своей системы David Sling.

Чиновник указал, что если боевые действия с Ираном возобновятся, США потребуется использовать еще больше перехватчиков для защиты Израиля, в том числе из-за решения последнего отправить часть зенитно-ракетных комплексов после боевых действий на техническое обслуживание.

Все это, по его словам, серьезно осложняет ситуацию с противовоздушной обороной Израиля.

Между тем Пентагон в интервью газете отрицал наличие каких-либо проблем с разделением бремени с Израилем, заявив, что "средства перехвата баллистических ракет - это лишь один инструмент в обширной сети систем и возможностей".

Посольство Израиля в Вашингтоне, со своей стороны, заявило изданию, что "у США нет другого партнера, обладающего такой военной боеготовностью, общими интересами и возможностями, как Израиль".