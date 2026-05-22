Рынки акций Европы закрылись в минусе, кроме британского

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы в основном снизились в четверг, исключение составили британский FTSE 100 и сводный индикатор Stoxx 600.

Индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,04% - до 620,56 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,11%. Германский DAX потерял 0,53%, французский CAC 40 - 0,39%, итальянский FTSE MIB - 0,03%, испанский IBEX 35 - 0,42%.

Трейдеры следили за геополитическими новостями и оценивали корпоративную отчетность.

Цены на нефть возобновили рост после сообщения Reuters о том, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи подписал указ, запрещающий вывоз из страны обогащенного урана. Эксперты опасаются, что такое решение еще больше усложнит процесс урегулирования конфликта между США и Ираном.

Подорожание энергоресурсов из-за блокировки Ормузского пролива оказывает повышательное давление на стоимость товаров и услуг, укрепляя ожидания ужесточения денежно-кредитных политик центробанков. Трейдеры прогнозируют как минимум два увеличения ставки Европейского центрального банка до конца текущего года.

Как показали опубликованные в четверг предварительные данные HCOB и S&P Global, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в секторе услуг еврозоны в мае уменьшился до 46,4 пункта с 47,6 пункта в предыдущем месяце. Это минимальный уровень с начала 2021 года.

Сводный PMI снизился до 47,5 пункта (самый низкий показатель с октября 2023 года) по сравнению с 48,8 пункта в апреле. Значение PMI ниже 50 пунктов говорит о спаде экономической активности в регионе.

В Германии сводный индикатор увеличился до 48,6 пункта с 48,4 пункта. Во Франции он упал до 43,5 пункта с 47,6 пункта, в Великобритании - до 48,5 пункта с 52,6 пункта.

Лидером роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 стала британская QinetiQ (+7,9%). Компания, работающая в сфере обороны и безопасности, сообщила, что вышла в прибыль и получила рекордный объем новых заказов в 2026 фингоду, завершившемся 31 марта. QinetiQ также объявила о повышении дивидендов и расширении программы обратного выкупа акций.

Существенно поднялись котировки Syensqo (+7,2%), DSM-Firmenich (+5,3%), Naturgy Energy (+4,9%), Investec (+4,8%) и Kinnevik (+4,1%).

Сильное падение показали акции Hexagon (-22,5%), Autotrader (-8,8%), Temenos (-6,2%), ConvaTec (-5%) и BT Group (-4,9%).

Бумаги Ubisoft Entertainment подешевели на 2,3%. Французский разработчик видеоигр прогнозирует убыток по итогам 2026-2027 финансового года, который начался в апреле. Выход на прибыльный уровень теперь ожидается только в следующем фингоду - на год позже планировавшегося раньше срока.

Капитализация Assicurazioni Generali увеличилась 2,7%. Операционная прибыль итальянского страховщика в первом квартале превзошла ожидания аналитиков.

Британский бюджетный авиаперевозчик easyJet нарастил рыночную стоимость на 0,9%. Компания отчиталась о росте доналогового убытка в октябре-марте, но показатель совпал с ее апрельским прогнозом.

Котировки Stellantis снизились на 2% по итогам торгов в Милане. Ранее автомобильный концерн представил пятилетний стратегический план, предусматривающий инвестиции в размере 60 млрд евро, а также существенную экономию на расходах.

Лучшую динамику в составе британского FTSE 100 продемонстрировали 3i Group (+3,3%), SSE (+3,1%) и ICG (+2,9%), в германском DAX - Merck KGaA (+3%), Zalando (+2,6%) и Symrise (+2,5%), во французском CAC 40 - Euronext (+1,8%), Air Liquide (+1,5%) и ArcelorMittal (+1,4%).