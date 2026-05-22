Поиск

Рынки акций Европы закрылись в минусе, кроме британского

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы в основном снизились в четверг, исключение составили британский FTSE 100 и сводный индикатор Stoxx 600.

Индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,04% - до 620,56 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,11%. Германский DAX потерял 0,53%, французский CAC 40 - 0,39%, итальянский FTSE MIB - 0,03%, испанский IBEX 35 - 0,42%.

Трейдеры следили за геополитическими новостями и оценивали корпоративную отчетность.

Цены на нефть возобновили рост после сообщения Reuters о том, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи подписал указ, запрещающий вывоз из страны обогащенного урана. Эксперты опасаются, что такое решение еще больше усложнит процесс урегулирования конфликта между США и Ираном.

Подорожание энергоресурсов из-за блокировки Ормузского пролива оказывает повышательное давление на стоимость товаров и услуг, укрепляя ожидания ужесточения денежно-кредитных политик центробанков. Трейдеры прогнозируют как минимум два увеличения ставки Европейского центрального банка до конца текущего года.

Как показали опубликованные в четверг предварительные данные HCOB и S&P Global, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в секторе услуг еврозоны в мае уменьшился до 46,4 пункта с 47,6 пункта в предыдущем месяце. Это минимальный уровень с начала 2021 года.

Сводный PMI снизился до 47,5 пункта (самый низкий показатель с октября 2023 года) по сравнению с 48,8 пункта в апреле. Значение PMI ниже 50 пунктов говорит о спаде экономической активности в регионе.

В Германии сводный индикатор увеличился до 48,6 пункта с 48,4 пункта. Во Франции он упал до 43,5 пункта с 47,6 пункта, в Великобритании - до 48,5 пункта с 52,6 пункта.

Лидером роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 стала британская QinetiQ (+7,9%). Компания, работающая в сфере обороны и безопасности, сообщила, что вышла в прибыль и получила рекордный объем новых заказов в 2026 фингоду, завершившемся 31 марта. QinetiQ также объявила о повышении дивидендов и расширении программы обратного выкупа акций.

Существенно поднялись котировки Syensqo (+7,2%), DSM-Firmenich (+5,3%), Naturgy Energy (+4,9%), Investec (+4,8%) и Kinnevik (+4,1%).

Сильное падение показали акции Hexagon (-22,5%), Autotrader (-8,8%), Temenos (-6,2%), ConvaTec (-5%) и BT Group (-4,9%).

Бумаги Ubisoft Entertainment подешевели на 2,3%. Французский разработчик видеоигр прогнозирует убыток по итогам 2026-2027 финансового года, который начался в апреле. Выход на прибыльный уровень теперь ожидается только в следующем фингоду - на год позже планировавшегося раньше срока.

Капитализация Assicurazioni Generali увеличилась 2,7%. Операционная прибыль итальянского страховщика в первом квартале превзошла ожидания аналитиков.

Британский бюджетный авиаперевозчик easyJet нарастил рыночную стоимость на 0,9%. Компания отчиталась о росте доналогового убытка в октябре-марте, но показатель совпал с ее апрельским прогнозом.

Котировки Stellantis снизились на 2% по итогам торгов в Милане. Ранее автомобильный концерн представил пятилетний стратегический план, предусматривающий инвестиции в размере 60 млрд евро, а также существенную экономию на расходах.

Лучшую динамику в составе британского FTSE 100 продемонстрировали 3i Group (+3,3%), SSE (+3,1%) и ICG (+2,9%), в германском DAX - Merck KGaA (+3%), Zalando (+2,6%) и Symrise (+2,5%), во французском CAC 40 - Euronext (+1,8%), Air Liquide (+1,5%) и ArcelorMittal (+1,4%).

DAX CAC 40 FTSE 100 FTSE MIB IBEX 35 Stoxx Europe 600
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 22 мая

Фондовые индексы США завершили торги в плюсе, Dow Jones обновил рекорд

Госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для ракетного комплекса Hawk

 Госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для ракетного комплекса Hawk

Штаты потеряли в ходе операции в Иране почти 20% ударных БПЛА MQ-9 Reaper

США израсходовали половину своих противоракет системы THAAD для защиты Израиля

 США израсходовали половину своих противоракет системы THAAD для защиты Израиля

Госсекретарь США объявил об аресте сестры главы кубинского конгломерата GAESA

 Госсекретарь США объявил об аресте сестры главы кубинского конгломерата GAESA

В МИД РФ не видят оснований для рассуждений о замедлении диалога с США

 В МИД РФ не видят оснований для рассуждений о замедлении диалога с США

США направят в Польшу 5 тыс. военных

 США направят в Польшу 5 тыс. военных

У побережья Греции обнаружен украинский безэкипажных катер

Суд в Турции постановил отстранить лидера оппозиционной партии с его поста

 Суд в Турции постановил отстранить лидера оппозиционной партии с его поста
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9519 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 439 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2278 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов