Поиск

Госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для ракетного комплекса Hawk

Госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для ракетного комплекса Hawk
Фото: Celal Gunes/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования для ракетной системы Hawk стоимостью более $108 млн.

В РоссииЛавров считает, что Вашингтон утратил интерес к украинскому урегулированиюЧитать подробнее

"Госдепартамент США принял решение одобрить возможную продажу правительству Украины услуг по поддержанию в боеспособном состоянии зенитного ракетного комплекса HAWK и сопутствующего оборудования. Ориентировочная стоимость сделки составляет $108,1 млн", - говорится в сообщении Госдепа.

Отмечается, что продажа будет "способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности страны-партнера".

В Госдепе уточнили, что продажа не окажет негативного влияния на уровень боеготовности США.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 мая 2026 года Военная операция на Украине
Госдеп США Украина Hawk
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 22 мая

Фондовые индексы США завершили торги в плюсе, Dow Jones обновил рекорд

Госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для ракетного комплекса Hawk

 Госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для ракетного комплекса Hawk

Штаты потеряли в ходе операции в Иране почти 20% ударных БПЛА MQ-9 Reaper

США израсходовали половину своих противоракет системы THAAD для защиты Израиля

 США израсходовали половину своих противоракет системы THAAD для защиты Израиля

Госсекретарь США объявил об аресте сестры главы кубинского конгломерата GAESA

 Госсекретарь США объявил об аресте сестры главы кубинского конгломерата GAESA

В МИД РФ не видят оснований для рассуждений о замедлении диалога с США

 В МИД РФ не видят оснований для рассуждений о замедлении диалога с США

США направят в Польшу 5 тыс. военных

 США направят в Польшу 5 тыс. военных

У побережья Греции обнаружен украинский безэкипажных катер

Суд в Турции постановил отстранить лидера оппозиционной партии с его поста

 Суд в Турции постановил отстранить лидера оппозиционной партии с его поста
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9519 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 439 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2278 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов