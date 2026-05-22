Госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для ракетного комплекса Hawk

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования для ракетной системы Hawk стоимостью более $108 млн.

"Госдепартамент США принял решение одобрить возможную продажу правительству Украины услуг по поддержанию в боеспособном состоянии зенитного ракетного комплекса HAWK и сопутствующего оборудования. Ориентировочная стоимость сделки составляет $108,1 млн", - говорится в сообщении Госдепа.

Отмечается, что продажа будет "способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности страны-партнера".

В Госдепе уточнили, что продажа не окажет негативного влияния на уровень боеготовности США.