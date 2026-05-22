Пашинян заявил, что выход Армении из ЕАЭС может обсуждать только Ереван

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Вопрос о выходе из ЕАЭС может обсуждать только Армения, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Вопрос о статусе в ЕАЭС, согласно регулированиям ЕАЭС, может обсуждать только Армения. То есть, только страна-член (может обсуждать - ИФ), которая решит выйти (из ЕАЭС - ИФ). Другой процедуры нет", - сказал Пашинян на брифинге для журналистов.

"А так, (на заседании Высшего Евразийского экономического совета - ИФ) могут обсудить любой вопрос. Предполагаю, что у наших коллег могут возникнуть вопросы, на которые мы терпеливо ответим", - добавил он.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук на фоне информации о тенденциях к сближению Еревана с Западом заявил журналистам 15 мая, что "членство в ЕАЭС и в ЕС несовместимо", и в Армении это тоже "очень хорошо понимают". Он напомнил, что 29 мая пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. "Видимо, там этот вопрос тоже в каком-то виде будет обсуждаться", - сказал Оверчук.

