Что случилось этой ночью: пятница, 22 мая

Госдеп одобрил продажу Киеву оборудования для ЗРК HAWK, Рубио заявил об аресте сестры главы кубинского GAES, умер американский гонщик Кайл Буш

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования для ракетной системы Hawk стоимостью более $108 млн.

- Госсекретарь США Марко Рубио объявил об аресте сестры главы кубинского конгломерата GAESA Адис Ластрес Мореры, проживавшей во Флориде. По его словам, Морера оказывала поддержку "коммунистическому режиму Гаваны".

- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации четырех беспилотников, летевших по направлению к столице. В Ярославле из-за атаки БПЛА было перекрыто движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы.

- Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в Москве не видят оснований для рассуждений о замедлении диалога с США, учитывая динамику и интенсивность контактов между двумя странами.

- Президент США Дональд Трамп анонсировал отправку в Польшу 5 тыс. американских военнослужащих.

- Центр по контролю и профилактике заболеваний США в связи со вспышкой Эболы запретил въезд в страну иностранцам, которые в последние три недели посещали Конго, Южный Судан или Уганду.

- Двукратный чемпион серии NASCAR американский гонщик Кайл Буш скончался на 42-м году жизни. В четверг его госпитализировали из-за тяжелого заболевания.

- Ярославский "Локомотив" во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина КХЛ. Встреча с казанским "Ак Барсом" завершилась со счетом 3:2.