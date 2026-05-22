Президент Вьетнама пригласил Путина посетить Ханой с официальным визитом

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Президент Вьетнама То Лам приглашает российского лидера Владимира Путина посетить его страну с официальным визитом в этом году, передать это приглашение главе российского государства вьетнамский вице-премьер, министр национальной обороны Фан Ван Зянг попросил помощника президента РФ, председателя Морской коллегии Николая Патрушева.

"Я хотел бы передать через вас приветствие товарища То Лама президенту Владимиру Путину с приглашением совершить официальный визит во Вьетнам в этом году", - сказал Фан Ван Зянг в пятницу в Москве на российско-вьетнамских консультациях по морской тематике, которые они провели вместе с Патрушевым.

Патрушев поблагодарил Фан Ван Зянга, а также поздравил его с назначением на должность заместителя премьер-министра Вьетнама.

"Прошу вас также передать мои искренние поздравления товарищу То Ламу, который единогласно был избран президентом, оставаясь генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама", - добавил Патрушев.