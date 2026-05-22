В Париже задержали 65 человек из-за беспорядков

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Париже задержали 65 участников беспорядков накануне встречи футбольных клубов "Ланс" и "Ницца" в финале Кубка Франции, сообщает Le Figaro.

Десятки людей, одетых в черное, атаковали в ночь с на пятницу бар в 10-м округе Парижа. Они бросались стульями и другими предметами в окна бара, а также друг в друга.

Согласно данным полиции, у задержанных нашли холодное оружие. В числе задержанных есть болельщики "Ниццы".

В столкновениях шесть человек получили ранения.

Финал Кубка Франции пройдет на стадионе "Стад де Франс" в пятницу в 21:00 по местному времени (22:00 мск).

