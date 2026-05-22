Поиск

ЕС приостанавливает таможенные пошлины на некоторые удобрения, но не из РФ

Эта мера также не будет распространяться и на Белоруссию

ЕС приостанавливает таможенные пошлины на некоторые удобрения, но не из РФ
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в пятницу, что приостанавливает действие таможенных пошлин на некоторые виды удобрений на один год, но эта мера не распространится на Россию и Белоруссию.

"ЕС решил, что приостановка не будет применяться к товарам, импортируемым из России (...). Также она не будет применяться к товарам, импортируемым из Белоруссии...", - говорится в опубликованном коммюнике Совета.

"Сегодняшнее решение обеспечивает европейским фермерам лучший доступ к надежным поставкам удобрений. Это хорошая новость как для сельскохозяйственного сектора, так и для потребителей ЕС. В то же время мы ускоряем отказ от российской и белорусской продукции и создаем более устойчивые цепочки поставок и партнерства в глобальном масштабе", - заявил министр финансов председательствующего в Совете ЕС Кипра Макис Керавнос.

В публикации Совета сообщается, что таможенные пошлины приостанавливаются на ключевые азотные удобрения, используемые в сельскохозяйственном производстве в ЕС, включая такие, как мочевина и аммиак. Эта мера, как считают в Брюсселе, направлена на снижение затрат для фермеров и производителей удобрений в ЕС. По оценкам Европейской комиссии, она позволит сэкономить около 60 млн евро на импортных пошлинах.

Как утверждается в коммюнике, "это также снизит зависимость ЕС от России и Белоруссии в отношении удобрений и поможет создать более диверсифицированную торговую сеть в этой области".

Объявлено также, что приостановка вступит в силу на следующий день после ее публикации в "Официальном журнале" ЕС и будет действовать в течение года.

ЕС Белоруссия Совет ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЕС приостанавливает таможенные пошлины на некоторые удобрения, но не из РФ

 ЕС приостанавливает таможенные пошлины на некоторые удобрения, но не из РФ

В Париже задержали 65 человек из-за беспорядков

Премьер Армении заявил, что вопросы ограничения на ввоз цветов в РФ решают в рабочем порядке

Пашинян исключил возможность повышения цены на поставляемый из РФ в Армению газ

 Пашинян исключил возможность повышения цены на поставляемый из РФ в Армению газ

Потепление не помогло Европе наладить закачку газа в хранилища

 Потепление не помогло Европе наладить закачку газа в хранилища

Пашинян заверил, что Армения никогда не будет вовлечена в антироссийскую кампанию

 Пашинян заверил, что Армения никогда не будет вовлечена в антироссийскую кампанию

Пашинян заявил, что выход Армении из ЕАЭС может обсуждать только Ереван

Что случилось этой ночью: пятница, 22 мая

Фондовые индексы США завершили торги в плюсе, Dow Jones обновил рекорд

Госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для ракетного комплекса Hawk

 Госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для ракетного комплекса Hawk
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 153 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9526 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2280 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 439 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов