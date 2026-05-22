ЕС приостанавливает таможенные пошлины на некоторые удобрения, но не из РФ

Эта мера также не будет распространяться и на Белоруссию

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в пятницу, что приостанавливает действие таможенных пошлин на некоторые виды удобрений на один год, но эта мера не распространится на Россию и Белоруссию.

"ЕС решил, что приостановка не будет применяться к товарам, импортируемым из России (...). Также она не будет применяться к товарам, импортируемым из Белоруссии...", - говорится в опубликованном коммюнике Совета.

"Сегодняшнее решение обеспечивает европейским фермерам лучший доступ к надежным поставкам удобрений. Это хорошая новость как для сельскохозяйственного сектора, так и для потребителей ЕС. В то же время мы ускоряем отказ от российской и белорусской продукции и создаем более устойчивые цепочки поставок и партнерства в глобальном масштабе", - заявил министр финансов председательствующего в Совете ЕС Кипра Макис Керавнос.

В публикации Совета сообщается, что таможенные пошлины приостанавливаются на ключевые азотные удобрения, используемые в сельскохозяйственном производстве в ЕС, включая такие, как мочевина и аммиак. Эта мера, как считают в Брюсселе, направлена на снижение затрат для фермеров и производителей удобрений в ЕС. По оценкам Европейской комиссии, она позволит сэкономить около 60 млн евро на импортных пошлинах.

Как утверждается в коммюнике, "это также снизит зависимость ЕС от России и Белоруссии в отношении удобрений и поможет создать более диверсифицированную торговую сеть в этой области".

Объявлено также, что приостановка вступит в силу на следующий день после ее публикации в "Официальном журнале" ЕС и будет действовать в течение года.