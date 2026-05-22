Потепление не помогло Европе наладить закачку газа в хранилища

Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Последние весенние холода в Европе миновали, установилась летняя погода, но закачка газа в подземные хранилища к будущей зиме всё еще находится на явно недостаточном уровне. За первые три дня текущей рабочей недели объемы инъекций в два-три раза ниже нормы.

Некстати для Европы, которая решила импортом СПГ заменить российский газ, бывшего основой топливного баланса региона, разразился кризис на Ближнем Востоке. В глобальной гонке за ставшим дефицитным СПГ Европе какое-то время удавалось сохранять приоритет, выплачивая солидную ценовую премию. Крупнейшие азиатские потребители оставались в стороне от ценового ралли, резко сократив импорт, свидетельствует внешнеторговая статистика крупнейших импортеров за март и апрель. Однако это были месяцы пониженного спроса в межсезонье. Теперь же в северном полушарии наступает полноценное лето с растущим спросом на энергию для кондиционирования. Оперативная статистика показывает, что в мае поставки в виде СПГ на рынок Европы могут сократиться (примерно на 8%) - впервые после более чем года непрерывного роста.

Средний уровень запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы по итогам газовых суток 20 мая повысился до 36,99%, свидетельствуют данные ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE). Это на 14 процентных пунктов ниже, чем в среднем за последние пять лет. Весь май этот разрыв неуклонно увеличивается.

В "Газпроме" указали, что 18 и 19 мая, по данным Gas Infrastructure Europe, закачка газа в европейские ПХГ снизилась до минимального для этих суток уровня за всю историю наблюдений (с 2011 года).

Российские газовики отмечают, что "цены на газ на европейском рынке не способствуют восполнению запасов": Так, на нидерландском хабе TTF цены с поставкой "на день вперед" и "на месяц вперед" остаются существенно выше цен на предстоящую зиму".

Также специалисты напоминают: "Не добавляют оптимизма европейским операторам и ремонтные работы на объектах газовой инфраструктуры, что сокращает объем доступного на рынке газа".

Из-за позиции Киева с начала 2025 года прекратился транзит российского газа через территорию Украины. Ситуация также осложняется тем, что помимо своих потребителей Европа вынуждена снабжать газом и объекты на Украине.

Дефицит поставок трубопроводного газа "Газпрома" Европа пытается компенсировать импортом сжиженного природного газа. По итогам 2025 года страны региона закупили 109 млн тонн СПГ (142 млрд куб. м в объеме после регазификации), что на 28% больше, чем в 2024 году. В мае 2026 года импорт сжиженного газа может достигнуть 9,1 млн тонн, что примерно на 8% ниже прошлогоднего уровня. Ранее, в апреле импорт СПГ показал нулевую динамику. Предыдущие 14 месяцев импорт СПГ показывал непрерывный уверенный рост.

Спотовая цена с поставкой "на день вперед" на эталонном европейском хабе TTF в четверг выросла до $591 за 1 тыс. кубометров на закрытие торгов (в апреле газ в средне торговался по $547).

Уровень запасов природного газа в Европе является ключевым индикатором для мирового рынка газа. Общая мощность системы хранения ЕС составляет 109 млрд куб. м активного газа. На мировом рынке СПГ в совокупности Европа стала крупнейшим импортером.

Gas Infrastructure Europe объединяет операторов, работающих в сфере транспортировки, хранения газа и сжиженного природного газа. Статистическая база охватывает работу инфраструктуры подземного хранения природного газа с 2011 года, приема и регазификации СПГ - с 2012 года.

Новые газовые сутки в европейской газовой отрасли начинаются c 6:00 утра по Центральноевропейскому времени (CET).