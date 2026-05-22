Лавров заявил, что действия Израиля против Палестины противоречат Совету мира Трампа

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Действия Израиля против Палестины противоречат не только решениям ООН, но и положениям Совета мира, о создании которого объявлял президент США Дональд Трамп, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Отмечу, что, как это ни странно и прискорбно, то, что делает Израиль, противоречит не только известным решениям ООН о палестино-израильском урегулировании на основе концепции двух государств. Действия Израиля противоречат сейчас даже созданному Трампом Совету мира", - сказал он на пленарном заседании Международных общественно-политических слушаний по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии.

Он подчеркнул: "Мы убеждены, что Ближний Восток продолжит лихорадить до тех пор, пока не будет урегулирован самый сложный, застарелый конфликт в мире, – арабо-израильский. Конфликт должен быть урегулирован во всех его измерениях, включая, конечно, самый болезненный – палестинский вопрос".

Лавров отметил, что ключом к урегулированию этого и многих других конфликтов "должно быть искоренение породивших его первопричин".