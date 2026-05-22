Мировая торговля в январе-марте выросла на 3,5% кв/кв

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Объемы мировой торговли в первом квартале 2026 года выросли на 3,5% относительно предыдущего квартала, несмотря на военные действия на Ближнем Востоке и закрытие Ормузского пролива, согласно исследованию Бюро экономического анализа (CPB) министерства экономики и климатической политики Нидерландов.

В отчете говорится, что рост мировой торговли во многом обеспечил ИИ-сектор. Взлет инвестиций в вычислительные мощности и другую инфраструктуру привел к скачку международных поставок серверов и полупроводниковой продукции, которые преимущественно выпускаются в Азии.

По данным CPB, японский экспорт в январе-марте вырос на 3% в поквартальном выражении, китайский - на 11,3%. В то же время импорт товаров в США за тот же период повысился на 6,3%.

ООН прогнозирует, что мировая торговля в текущем году вырастет на 1,5-2,5% после роста на 4,7% в 2025 году. Всемирная торговая организация полагает, что рост может составить до 3%, если бум в ИИ-секторе будет сильнее, чем ожидалось.