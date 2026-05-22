Экс-премьер Франции Атталь решил баллотироваться в президенты

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Франции и глава президентской социал-либеральной партии "Возрождение" Габриэль Атталь объявил о решении участвовать в президентских выборах в 2027 году, сообщает в пятницу газета Le Figaro.

"Я решил выставить свою кандидатуру на президентских выборах", - сказал он на встрече с жителями деревни Мюр-де-Баррес (регион Окситания).

О намерении участвовать в президентских выборах заявлял ранее председатель правоцентристской партии "Горизонты" Эдуар Филипп. Согласно опросам, в перспективе президентских выборов 2027 года популярным претендентом является председатель правой националистической партии "Национальное объединение" Жордан Барделла.

Выборы президента Франции состоятся в 2027 году. Нынешний президент страны Эммануэль Макрон не сможет принять в них участие, так как он находится на этом посту уже второй срок.