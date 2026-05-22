Референдум об ограничении численности населения Швейцарии пройдет 14 июня

Фото: Marijan Murat/picture alliance via Getty Images

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Правительство Швейцарии решило провести референдум по предложению ограничить численность населения страны 14 июня, сообщает сайт кабмина.

Обсуждаемая инициатива предусматривает ограничение численности постоянного населения на уровне не более 10 млн человек к 2050 году, а также автоматическое введение ограничительных мер в том случае, если она превысит 9,5 млн человек до этого срока. Среди таких мер - сокращение квот на предоставление убежища и воссоединение семей.

По данным на конец 2025 года в стране проживало порядка 9,1 млн человек. Ее население выросло на 1,7 млн человек с 2002 года, главным образом, за счет притока иммигрантов.

Инициатива предполагает, что в случае роста численности населения выше отметки в 10 млн человек правительство будет обязано задействовать все доступные инструменты государственной политики для ее сокращения, включая пересмотр или расторжение международных соглашений, таких как режим свободного передвижения граждан между Швейцарией и ЕС.

Инициатива поддерживается влиятельной правой Швейцарской народной партией (SVP), в которой утверждают, что всплеск роста населения перегружает инфраструктуру, наносит ущерб окружающей среде и способствует увеличению стоимости аренды недвижимости.

Принятие инициативы может иметь далеко идущие последствия для ориентированных на глобальный рынок местных компаний, включая Nestle, Novartis и Roche, которые в значительной степени зависят от привлечения иностранных специалистов, предупреждают эксперты.