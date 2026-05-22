Аномальная для мая жара ожидается в странах Западной Европы

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Температура выше 30 градусов установится в пятницу в Великобритании, Испании, Португалии и Франции, жара продлится на следующей неделе, сообщает The Guardian.

Так, температура достигнет 32 градусов в Лондоне и Париже, а на юго-западе Франции температура поднимется до 35 градусов. В Испании и Португалии прогнозируют до 38 градусов.

Согласно службе "Метео-Франс", во Франции ожидается новый рекорд для мая. Предыдущий рекорд зарегистрировали в мае 2025 года – он составил 30,5 градуса.

В Великобритании в понедельник температура может подняться до 33 градусов, что, по данным британской метеорологической службы, также станет рекордно высокой отметкой для мая. На настоящий момент самая высокая для этого периода температура в стране (32,8 градуса) была зафиксирована в 1944 году.

В Испании температура уже превысила привычные отметки. Накануне в стране от 38-градусной жары скончался двухлетний ребенок.

Великобритания Испания Франция Португалия
