Швеция и США договорились о двустороннем технологическом сотрудничестве

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард и госсекретарь США Марко Рубио подписали в пятницу в шведском Хельсингборге меморандум о взаимопонимании по двустороннему технологическому сотрудничеству, сообщила пресс-служба МИД Швеции.

"Это позволит расширить возможности для двустороннего сотрудничества в таких областях, как искусственный интеллект, связь, биомедицина, энергетика, космос, квантовые технологии, передовое производство и оборонные инновации", - отмечается в пресс-релизе.

Меморандум, получивший название "Соглашение о технологическом процветании", был разработан с целью развития взаимодополняющих сильных сторон и взаимных интересов в области новых технологий и инноваций. Он предусматривает многочисленные возможности для обмена опытом, включая улучшенный доступ к передовым технологиям, более широкое проникновение на рынок и более тесное сотрудничество с бизнес-сектором, а также расширенные возможности для обмена в области исследований и инноваций.

"В конечном счете, речь идет об укреплении нашей конкурентоспособности и защите наших коммерческих интересов. Швеция входит в число самых инновационных и креативных стран мира, и эта позиция достигнута благодаря упорному труду многих людей. Мы хотим убедиться, что их усилия будут вознаграждены, и создать наилучшие условия для того, чтобы шведские компании продолжали лидировать в разработке будущих технологий", - говорит глава МИД Стенергард.

По ее словам, это политическое заявление о намерениях крепить связи в стратегических областях. Ранее Соединенные Штаты заключили аналогичные соглашения с Великобританией, Японией и Южной Кореей.

