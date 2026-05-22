Поиск

В Великобритании назначен новый глава Объединенной разведывательной организации

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Адриан Берд стал новым главой Объединенной разведывательной организации Великобритании, сообщает в пятницу правительство страны.

"Секретарь кабинета министров с одобрения премьер-министра объявила о назначении Адриана Берда новым председателем Объединенного разведывательного комитета (JIC) и главой Объединенной разведывательной организации (JIO)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабинета министров.

В документе отмечается, что Берд сменит Мадлен Алессандри, которая уходит с должности после трех лет работы в этой должности.

В настоящее время Берд занимает должность начальника разведки министерства обороны, а ранее занимал руководящие должности в Центре правительственной связи Великобритании.

Ожидается, что Берд вступит в новую должность 3 июля.

Объединенная разведывательная организация Великобритании входит в структуру кабинета министров Великобритании и работает при Объединенном разведывательном комитете.

В задачи JIO входит сводить, анализировать и оценивать информацию от разных разведслужб и ведомств для премьер-министра, министров и Совета национальной безопасности.

Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин назвал терактом украинский удар по общежитию в ЛНР

 Путин назвал терактом украинский удар по общежитию в ЛНР

ВОЗ оценила риск дальнейшего распространения Эболы в ДР Конго как очень высокий

 ВОЗ оценила риск дальнейшего распространения Эболы в ДР Конго как очень высокий

Референдум об ограничении численности населения Швейцарии пройдет 14 июня

 Референдум об ограничении численности населения Швейцарии пройдет 14 июня

Российский вице-премьер заявил, что в Москве хотят, чтобы Армения осталась в ЕАЭС

 Российский вице-премьер заявил, что в Москве хотят, чтобы Армения осталась в ЕАЭС

ООН заявила об усилении дискриминации женщин в Афганистане после указа талибов о детских браках

 ООН заявила об усилении дискриминации женщин в Афганистане после указа талибов о детских браках

Проект соглашения Ирана и США содержит пункт о свободе судоходства

ЕС приостанавливает таможенные пошлины на некоторые удобрения, но не из РФ

 ЕС приостанавливает таможенные пошлины на некоторые удобрения, но не из РФ

В Париже задержали 65 человек из-за беспорядков

Премьер Армении заявил, что вопросы ограничения на ввоз цветов в РФ решают в рабочем порядке

Пашинян исключил возможность повышения цены на поставляемый из РФ в Армению газ

 Пашинян исключил возможность повышения цены на поставляемый из РФ в Армению газ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2284 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9530 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 155 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 439 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов