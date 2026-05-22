В Великобритании назначен новый глава Объединенной разведывательной организации

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Адриан Берд стал новым главой Объединенной разведывательной организации Великобритании, сообщает в пятницу правительство страны.

"Секретарь кабинета министров с одобрения премьер-министра объявила о назначении Адриана Берда новым председателем Объединенного разведывательного комитета (JIC) и главой Объединенной разведывательной организации (JIO)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабинета министров.

В документе отмечается, что Берд сменит Мадлен Алессандри, которая уходит с должности после трех лет работы в этой должности.

В настоящее время Берд занимает должность начальника разведки министерства обороны, а ранее занимал руководящие должности в Центре правительственной связи Великобритании.

Ожидается, что Берд вступит в новую должность 3 июля.

Объединенная разведывательная организация Великобритании входит в структуру кабинета министров Великобритании и работает при Объединенном разведывательном комитете.

В задачи JIO входит сводить, анализировать и оценивать информацию от разных разведслужб и ведомств для премьер-министра, министров и Совета национальной безопасности.