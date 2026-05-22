Генсек НАТО отметил, что Европа способна сама защитить себя

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европа становится сильнее в военном плане, и это позволяет ей самой обеспечивать свою безопасность в перспективе сокращения США своих сил на континенте.

"Поскольку мы стали тратить больше, мы можем обеспечить защиту Европы. Европейцы теперь делают больше, и это логично", - сказал Рютте в пятницу на пресс-конференции в шведском городе Хельсингборге, где прошло двухдневное совещание министров иностранных дел стран Североатлантического альянса.

По его словам, Европа берет на себя больше ответственности за защиту европейской части НАТО, тогда как США, помимо Европы, заняты на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Они перераспределяют свое внимание и на другие регионы мира, потому что всё связано друг с другом", - пояснил генсек альянса.

Он отвечал на просьбу прокомментировать планы сокращения американских сил в Европе.

При этом Рютте сравнил население "Европы в широком смысле с учетом Соединенного Королевства и Турции" с населением России и назвал Европу "самым богатым регионом в мире".

"Мы должны быть способны защитить себя, не полагаясь на другого союзника по другую сторону Атлантики (...). Действительно, на протяжении многих лет мы тратили очень мало и сейчас нужно время. Но, опять же, постепенно наши возможности наращиваются, и мы можем делать больше", - подчеркнул генсек НАТО.

НАТО Марк Рютте
