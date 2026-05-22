Рубио обеспокоен напряженностью между РФ и странами Балтии

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В США обеспокоены возможным ростом напряженности между Россией и странами Балтии из-за недавних инцидентов с украинскими БПЛА заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По словам Рубио, которые приводит в пятницу The Guardian, ситуация в отношениях между Москвой и странами Балтии "вызывает обеспокоенность", поскольку "всегда есть опасения по поводу эскалации".

По его словам, США внимательно следят за ситуацией и взаимодействуют с НАТО по этому вопросу.

США Балтия НАТО Марко Рубио
Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в РФ всех партий армянской минеральной воды "Джермук"

