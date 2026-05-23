Переговорщики из Пакистана и Катара интенсифицировали работу по соглашению Ирана и США

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Делегации переговорщиков из Пакистана и Катара находятся в Тегеране, чтобы активизировать работу по соглашению об урегулировании конфликта Ирана и США, пишет The New York Times.

Газета отмечает, что "посредники интенсифицировали работу, чтобы избежать краха перемирия между Вашингтоном и Тегераном".

Вечером в пятницу в Иран прибыла делегация во главе с главкомом ВС Пакистана фельдмаршалом Ас мдимом Муниром.

Кроме того, западные СМИ узнали о присутствии в иранской столице и переговорщиков из Катара.

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в пятницу сообщил, что между сторонами остаются существенные разногласия. Также он предупредил, что "дипломатии нужно время".

Американская сторона в течение этой недели заявляла об определенном прогрессе на переговорах. В то же время западные СМИ не исключают и сценарий с возобновлением американских ударов по Ирану.

