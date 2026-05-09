Лукашенко надеется на нормализацию сложной обстановки в мире

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко после участие в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы в Москве в беседе с журналистами высказал надежду на нормализацию сложной и напряженной обстановки в мире и выразил уверенность, что все конфликтующие стороны хотят мира.

"Я всегда был спокоен. И сегодня тем более. Все будет нормально. Все хотят жить. Как бы вы, журналисты, ни подавали этот разный материал со всех сторон, все хотят жить. И американцы, и украинцы, и россияне, и белорусы. Поэтому все будет нормально. В основе - жизнь", - заявил Лукашенко, слова которого приводит госагентство БелТА.

