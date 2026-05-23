МИД Катара отметил, что принципы свободы судоходства в Ормузе не подлежат обсуждению

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Свобода судоходства через Ормузский пролив является основополагающим принципом и не подлежит обсуждению, заявил в субботу в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи министр иностранных дел Катара Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани.

По его словам, которые приводит МИД Катара, "свобода судоходства является основополагающим и не подлежащим обсуждению принципом, и перекрытие Ормузского пролива или использование его в качестве разменной карты лишь усугубит кризис и поставит под угрозу жизненно важные интересы стран региона".

Ранее Мухаммед Аль Тани призвал и Иран, и США положительно отреагировать на посреднические усилия, предпринимаемые Пакистаном, однако в Тегеране ответили, что "консультации по спорным вопросам продолжаются, и что результата пока нет".

Хроника 28 февраля – 23 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Катар Ормузский пролив
