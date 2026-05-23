КСИР сообщил, что за прошедшие сутки Иран пропустил через Ормузский пролив 25 судов

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции (КСИР) проинформировал в субботу о проходе через Ормузский пролив 25 судов за последние сутки.

"В последние 24 часа 25 торговых судов - танкеры и контейнеровозы без каких-либо происшествий прошли через Ормузский пролив после получения необходимых разрешений", - говорится в коммюнике, распространенном КСИР.

В нем отмечается, что суда сопровождали корабли ВМС КСИР.

Всего за последние четыре дня при координации с Тегераном через Ормузский пролив прошли 117 судов.

Иран стремится узаконить взимание платы за транзит через пролив с помощью законопроекта, который, однако, пока еще ожидает утверждения. В то же время уже объявлено о создании Управления по Персидскому заливу для регулирования прохода судов.

Между тем, ранее в субботу глава МИД Катара Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани заявил в телефонном разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи о том, что "беспрепятственное судоходство через Ормузский пролив никаким обсуждениям не подлежит".