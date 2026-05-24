Открывший огонь возле Белого дома в Вашингтоне погиб

Бригады экстренной помощи работают на месте происшествия после стрельбы возле Белого дома 23 мая 2026 года в Вашингтоне
Фото: Andrew Leyden/Getty Images

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Мужчина, открывший огонь по сотрудникам Секретной службы США около Белого дома в Вашингтоне, погиб от полученных ранений, сообщает в воскресенье CNN.

Согласно предварительным данным, этот человек подошел к одному из блокпостов, достал огнестрельное оружие из сумки и начал стрелять по сотрудникам Секретной службы. Те, в свою очередь, открыли ответный огонь.

Нападавший получил тяжелые ранения, был госпитализирован и скончался в больнице. Сотрудники сил безопасности не пострадали.

Кроме того, по информации CNN, во время перестрелки тяжелые ранения получил прохожий. Его доставили в больницу.

Телеканал также уточнил, что президент Дональд Трамп в момент инцидента находился в Белом доме, он не пострадал.

Ранее сообщалось, что около Белого дома были слышны десятки выстрелов.

