Открывший огонь возле Белого дома в Вашингтоне погиб
Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Мужчина, открывший огонь по сотрудникам Секретной службы США около Белого дома в Вашингтоне, погиб от полученных ранений, сообщает в воскресенье CNN.
Согласно предварительным данным, этот человек подошел к одному из блокпостов, достал огнестрельное оружие из сумки и начал стрелять по сотрудникам Секретной службы. Те, в свою очередь, открыли ответный огонь.
Нападавший получил тяжелые ранения, был госпитализирован и скончался в больнице. Сотрудники сил безопасности не пострадали.
Кроме того, по информации CNN, во время перестрелки тяжелые ранения получил прохожий. Его доставили в больницу.
Телеканал также уточнил, что президент Дональд Трамп в момент инцидента находился в Белом доме, он не пострадал.
Ранее сообщалось, что около Белого дома были слышны десятки выстрелов.