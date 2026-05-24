Правоохранители установили личность мужчины, устроившего стрельбу у Белого дома

Нападавшим оказался 21-летний Насир Бест

Сотрудник Секретной службы США и члены Нацвардии рядом с местом происшествия в Вашингтоне, 23 мая 2026 года Фото: Al Drago/Getty Images

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Мужчина, открывший огонь по контрольно-пропускному пункту у Белого дома в субботу вечером и застреленный сотрудниками Секретной службы, имел проблемы с психическим здоровьем, сообщили американские СМИ со ссылкой на источники в федеральных службах.

По данным The New York Post и телеканала Fox News, нападавшим оказался 21-летний Насир Бест, утверждавший, что является "Иисусом Христом". Источники отмечают, что Бест в течение последних лет регулярно появлялся у различных входов в Белый дом, нарушая предписания суда о запрете приближаться к объекту.

Согласно материалам полиции округа Колумбия, Бест был принудительно госпитализирован 26 июня 2025 года после того, как перекрыл движение на уличном перекрестке, выкрикивая бессвязные заявления.

10 июля его вновь задержали за незаконное проникновение на территорию, прилегающую к Белому дому: тогда Бест прошел через выходной турникет, миновав пешеходный контрольный пост. В ходе того инцидента, как следует из судебных документов, Бест заявлял, что он "Иисус Христос" и "хочет быть арестован".

Источники федеральных служб сообщили, что мужчина находился в поле зрения Секретной службы как лицо с выраженными признаками психического расстройства.

В субботу вечером Бест подошел к одному из блокпостов, достал револьвер и произвёл несколько выстрелов в сторону сотрудников Секретной службы. Офицеры открыли ответный огонь. Бест получил тяжелые ранения, был госпитализирован и позже скончался в больнице. В результате перестрелки тяжёлое ранение также получил один прохожий. Белый дом был ненадолго переведен в режим блокировки, журналистов, находившихся на северной лужайке, эвакуировали.

Инцидент стал очередным случаем стрельбы в непосредственной близости от президента Дональда Трампа. 5 мая сотрудники Секретной службы вступили в перестрелку с вооружённым мужчиной возле Белого дома, тогда был ранен прохожий. В ночь на 26 апреля 31‑летний Коул Аллен открыл огонь в гостинице в Вашингтоне во время ужина в честь работников СМИ, на котором присутствовали президент США Дональд Трамп, его супруга и члены администрации. По словам нападавшего, его целью были представители Белого дома.