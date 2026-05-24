Стрельба произошла возле Белого дома в Вашингтоне

Журналисты услышали несколько десятков выстрелов

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Звуки стрельбы были слышны около здания Белого дома в американской столице, сообщает CNN.

Телеканал отмечает, что журналисты, находившиеся в Белом доме, услышали несколько десятков выстрелов. Предполагается, что инцидент произошел за пределами территории резиденции президента США.

На территории Белого дома на время введены меры повышенной безопасности. Журналистов попросили пока оставаться в пресс-центре.

Информации о пострадавших и о причинах стрельбы пока не поступало.

5 мая сотрудники Секретной службы вступили в перестрелку с вооружённым мужчиной возле Белого дома, тогда был ранен прохожий. В ночь на 26 апреля 31‑летний Коул Аллен открыл огонь в гостинице в Вашингтоне во время ужина в честь работников СМИ, на котором присутствовали президент США Дональд Трамп, его супруга и члены администрации. По словам нападавшего, его целью были представители Белого дома.