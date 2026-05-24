Великобритания и Франция заблокировали предложение НАТО тратить 0,25% ВВП на помощь Украине

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Великобритания и Франция отказались поддержать предложение о том, чтобы все страны-члены НАТО тратили 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине, сообщает в воскресенье газета The Telegraph, ссылаясь на источники.

По данным издания, Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада заблокировали эту идею, когда она была озвучена в ходе обсуждений в альянсе о том, как усилить поддержку Киева.

Отмечается, что на встрече глав МИД стран НАТО, прошедшей в Швеции, министры начали обсуждение того, что, по мнению генсека альянса Марка Рютте, должно стать ощутимой демонстрацией поддержки Украине.

Но Рютте признал, что его план не будет реализован, поскольку не получил достаточной поддержки. "Я не думаю, что это предложение будет принято", - сказал он журналистам, не называя его противников.

Рютте надеялся, что такое предложение в случае его одобрения можно будет ратифицировать на предстоящем ежегодном саммите НАТО в столице Турции Анкаре.

Как сообщил газете источник в альянсе, только семь государств-членов альянса, которые уже тратят 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине, выразили поддержку такому предложению.