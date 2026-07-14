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Иран запустил беспилотники по американским военным целям в Кувейте

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Иранская армия заявила, что нанесла удар по позициям американских зенитных ракетных комплексов Patriot в Кувейте, передает государственный телеканал IRIB.

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Согласно заявлению, беспилотники были запущены также по топливным резервуарам, складу боеприпасов и системам связи на базе, используемой американскими военными.

Тем временем агентство Tasnim проинформировало о мощных взрывах в ряде городов Ирана на побережье Ормузского пролива и Оманского залива.

По его данным, взрывы зафиксированы в портовом городе Бендер-Аббас в востоке провинции Хормозган. Там активированы средства ПВО.

По меньше мере шесть взрывов произошли в районе городов Чехбехар и Конарека, которые расположены на побережье Оманского залива в провинции Систан и Белуджистан.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные планируют в течение ближайших двух дней нанести мощные удары по Ирану. "Мы будем сильно по ним бить сегодня вечером, а потом и завтра", - сказал он.

Хроника 28 февраля – 14 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран беспилотники Кувейт США
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