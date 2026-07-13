Трамп проинформировал Конгресс о возобновлении ограниченных ударов по Ирану

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп официально проинформировал Сенат о возобновлении несколько дней назад ограниченных по масштабам ударов по Ирану, сообщает CNN.

В письме Трампа Сенату уточняется, что удары "оборонительного характера" возобновились 7 июля.

Американский президент также отметил, что сухопутные силы в операциях не задействованы.

"Это ограниченные по масштабам, заранее спланированные удары. Они продуманы таким образом, чтобы минимизировать жертвы среди мирных", - подчеркнул Трамп.