США сократят число самолетов и кораблей, доступных НАТО в случае кризиса

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - США намерены значительно сократить свой вклад в оказании военной помощи европейским союзникам по НАТО в случае кризисных ситуаций, в том числе в виде стратегических бомбардировщиков, кораблей и самолетов-заправщиков, сообщило во вторник издание Spiegel.

По его данным, в конце прошлой недели представитель министра обороны США Пита Хегсета проинформировал об этом плане высокопоставленных чиновников стран-членов альянса в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. В частности, во время закрытой встречи представитель США Александр Велес-Грин сказал, что количество американских истребителей сократится на треть. Кроме того, США намерены предоставлять лишь половину прежнего количества стратегических бомбардировщиков, меньше эсминцев и не намерены вообще предоставлять в помощь альянсу подводные лодки, отмечает Spiegel.

Европа также будет вынуждена в большей степени использовать собственные разведывательные беспилотники, в то время как США планируют значительно сократить поставки их ударных вариантов.

Согласно данным издания, США предоставят более подробную информацию по составу предоставляемых сил на конференции в начале июня.

Как сообщало на минувшей неделе издание Military Times со ссылкой на осведомленные источники, Соединенные Штаты ожидают от европейских стран-членов НАТО принятия на себя основной ответственности за безопасность на континенте, в том числе во время кризисных ситуаций.

Точный состав резервных сил военного времени стран-членов НАТО, в том числе США, является строго охраняемой тайной. В рамках так называемой Модели сил НАТО страны-члены альянса самостоятельно определяют резерв доступных сил, которые могут быть задействованы во время конфликта или любого другого крупного кризиса, такого как военное нападение на члена НАТО, отметили источники.

Между тем, заместитель министра обороны США по военно-политическим вопросам Элбридж Колби заявил, что Соединенные Штаты продолжат использовать свое ядерное оружие для защиты членов НАТО, несмотря на то, что европейские союзники возьмут на себя ведущую роль в сфере обычных вооруженных сил.