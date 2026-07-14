Силы CENTCOM начали новые удары по Ирану

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы начали новую серию ударов по иранским целям в районе Ормузского пролива, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Центральное командование США начало третью подряд ночь ударов по Ирану по указанию главнокомандующего. Эти удары продолжат наносить значительный ущерб иранским силам и ослабят их способность атаковать мирных жителей и коммерческие суда в Ормузском проливе", - говорится в заявлении.

Силы CENTCOM начали наносить удары в понедельник в 16:45 по времени Восточного побережья США (в 23:45 по Москве).

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные планируют в течение ближайших двух дней нанести мощные удары по Ирану. "Мы будем сильно по ним бить сегодня вечером, а потом и завтра", - сказал он.