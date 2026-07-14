Аракчи заявил, что Ормузский пролив всегда будет под контролем Ирана
Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Тегеран никогда не уступит контроль над Ормузским проливом, заявил в понедельник глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Иран всегда был хранителем пролива и останется им навсегда", - написал Аракчи в соцсети X.
Так он отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон возьмет на себя обеспечение безопасности в Ормузском проливе.
При этом Аракчи в шутливой форме отреагировал на планы Трампа брать за эти услуги плату в 20% от стоимости переводимого каждым судном груза.
"Президент США прав, когда говорит, что за безопасное движение через пролив нужно платить (...). Но 20% это конечно слишком. Мы назначим более справедливую цену", - пообещал иранский министр.