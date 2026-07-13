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Во Франции продолжается тушение крупного пожара в лесу Фонтенбло под Парижем

Во Франции продолжается тушение крупного пожара в лесу Фонтенбло под Парижем
Фото: Pierre Crom/Getty Images

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - К вечеру понедельника французским пожарным не удалось справиться с масштабным пожаром в знаменитом лесу Фонтенбло (около 65 км к юго-востоку от Парижа), передает BFMTV.

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Пять сотен пожарных задействованы на месте, привлечены беспрецедентные для Парижского региона авиационные средства, сообщил министр внутренних дел Лоран Нуньес. К вечеру 13 июля огонь прошел 1,3 тыс. га.

"К сожалению, незадолго до 15:00 (16:00 мск) возник второй очаг в пяти километрах от главного пожара, который уже распространился на сотню гектаров", - приводит телеканал слова министра.

"Пожар по-прежнему не локализован и продолжает распространяться", - заявил командующий операциями в Фонтенбло Жан-Марк Сикар, уточнив, что два очага возгорания уже объединились.

Глава МВД также объявил, что задержаны два человека по подозрению в "умышленных или случайных поджогах" в лесу.

Как ранее сообщалось, пожар возник в минувшее воскресенье. Борьбу против огня в этом месте Парижского региона осложняют сильные порывы ветра и торфянистая почва.

Местные власти эвакуируют людей из населенных пунктов поблизости.

Распространение огня привело к перекрытиям ряда автомобильных дорог и нарушило работу железнодорожного транспорта.

На вечер 13 июля "красный", самый высокий, уровень погодной опасности в связи с жарой сохраняется в 37 департаментах европейской части Франции. Вызванные аномальной погодой природные пожары в стране затронули на данный момент 32 тыс. га. По информации МВД, это больше, чем за весь пожароопасный сезон 2025 года.

Франция Париж Фонтенбло лесной пожар
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