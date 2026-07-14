Иранские СМИ сообщают о взрывах на юго-востоке страны

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Мощные взрывы прогремели в ряде городов Ирана на побережье Ормузского пролива и Оманского залива, сообщает агентство Tasnim.

По его данным, взрывы зафиксированы в портовом городе Бендер-Аббасе, на востоке провинции Хормозган. Там активированы средства ПВО.

По меньше мере шесть взрывов произошли в районе городов Чехбехар и Конарека, которые расположены на побережье Оманского залива в провинции Систан и Белуджистан.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о планах в течение ближайших двух дней нанести мощные удары по Ирану. "Мы будем сильно по ним бить сегодня вечером, а потом и завтра", - сказал Трамп.