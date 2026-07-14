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CNN сообщает, что США бьют по иранским пусковым установкам ракетных комплексов и БПЛА

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США наносят удары по иранским военным объектам в районе Ормузского пролива, в том числе по пусковым установкам ракетных комплексов и беспилотников, а также системам наблюдения, соощает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

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Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) объявило о начале очередной волны ударов по Ирану.

"Центральное командование США начало третью подряд ночь ударов по Ирану по указанию главнокомандующего. Эти удары продолжат наносить значительный ущерб иранским силам и ослабят их способность атаковать мирных жителей и коммерческие суда в Ормузском проливе", - говорится в заявлении.

Силы CENTCOM начали наносить удары в понедельник в 16:45 по времени Восточного побережья США (в 23:45 по Москве).

Перед этим президент США Дональд Трамп сообщил о планах нанести мощные удары по Ирану в течение ближайших двух дней. "Мы будем сильно по ним бить сегодня вечером, а потом и завтра", - сказал он.

Хроника 28 февраля – 14 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран удары
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