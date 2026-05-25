Танкер с иракской нефтью пересек линию американской блокады и прошел Ормузский пролив

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Судно, перевозящее иракскую нефть в Китай, пересекло Персидский залив, сообщает в понедельник Bloomberg.

"Супертанкер, перевозящий иракскую нефть в Китай, покинул Персидский залив и пересек линию блокады США, выйдя в Аравийское море", - пишет агентство со ссылкой на данные отслеживания судов.

По данным Bloomberg, танкер Eagle Verona перевозит около 2 млн баррелей иракской нефти в Китай и должен прибыть в китайский порт Нинбо 12 июня.

Выход танкера последовал за отправлением газовоза Al Hamra, перевозящего первую партию сжиженного природного газа из Персидского залива в Индию, сообщает агентство.

Всего, отмечает агентство, за предыдущие 24 часа через Ормузский пролив прошли 33 судна, включая нефтяные танкеры, контейнеровозы и другие коммерческие суда, после получения разрешения от военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции Ирана.

Тем временем ВМС США, которые в середине апреля ввели собственную блокаду иранских портов, перенаправили 100 коммерческих судов за шесть недель блокады портов Ирана, сообщило Центральное командование США в публикации в X в субботу.

В настоящее время США и Иран готовят соглашение по урегулированию кризиса вокруг Ирана, в котором в том числе говорится о возобновлении судоходства через Ормузский пролив.

