Fox News сообщил, что рамочное соглашение США с Ираном готово на 95%

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - По состоянию на воскресенье рамочное соглашение между Вашингтоном и Тегераном одобрено сторонами на 95%, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на информированного американского чиновника.

По его словам, Иран "в принципе согласился с рамочным соглашением, и мы на 95% готовы".

При этом он указал, что переговорщики все еще спорят о формулировках, касающихся ядерного арсенала Тегерана и Ормузского пролива.

"У нас есть соглашение по ядерному арсеналу и Ормузскому проливу, но мы обсуждаем формулировки", - сказал чиновник.

Источник телеканала отметил, что США могут возобновить боевые действия, если соглашение в итоге не будет достигнуто.

"Мы точно не собираемся заключать плохую сделку. У нас есть возможность выбора, и мы можем возобновить военные удары, если сделка не будет достигнута", - подытожил он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что попросил своих переговорщиков не спешить с согласованием меморандума с Ираном.

"Я попросил моих представителей не торопиться со сделкой, так как время - на нашей стороне", - написал он в социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что морская блокада Ирана сохранится до подписания меморандума, а также в очередной раз отметил, что Ирану "нужно понять, что они никогда не должны получить ядерное оружие".