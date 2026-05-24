Поиск

Fox News сообщил, что рамочное соглашение США с Ираном готово на 95%

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - По состоянию на воскресенье рамочное соглашение между Вашингтоном и Тегераном одобрено сторонами на 95%, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на информированного американского чиновника.

По его словам, Иран "в принципе согласился с рамочным соглашением, и мы на 95% готовы".

При этом он указал, что переговорщики все еще спорят о формулировках, касающихся ядерного арсенала Тегерана и Ормузского пролива.

"У нас есть соглашение по ядерному арсеналу и Ормузскому проливу, но мы обсуждаем формулировки", - сказал чиновник.

Источник телеканала отметил, что США могут возобновить боевые действия, если соглашение в итоге не будет достигнуто.

"Мы точно не собираемся заключать плохую сделку. У нас есть возможность выбора, и мы можем возобновить военные удары, если сделка не будет достигнута", - подытожил он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что попросил своих переговорщиков не спешить с согласованием меморандума с Ираном.

"Я попросил моих представителей не торопиться со сделкой, так как время - на нашей стороне", - написал он в социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что морская блокада Ирана сохранится до подписания меморандума, а также в очередной раз отметил, что Ирану "нужно понять, что они никогда не должны получить ядерное оружие".

Хроника 28 февраля – 24 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Fox News Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Fox News сообщил, что рамочное соглашение США с Ираном готово на 95%

Что произошло за день: воскресенье, 24 мая

Корабль КНР "Шэньчжоу-23" стартовал к национальной орбитальной станции

Трамп уверен, что сможет заключить с Ираном более выгодное соглашение, чем Обама

Трамп назвал конструктивным переговорный процесс с Ираном

 Трамп назвал конструктивным переговорный процесс с Ираном

The Guardian сообщила, что Совбез Ирана и Хаменеи еще не одобрили соглашение с США

Президент Финляндии заявил, что готов представлять ЕС на переговорах с Россией

Рубио констатировал значительный прогресс на переговорах с Ираном

 Рубио констатировал значительный прогресс на переговорах с Ираном

NYT сообщила, что Ирану вернут активы на $25 млрд в случае согласования меморандума с США

 NYT сообщила, что Ирану вернут активы на $25 млрд в случае согласования меморандума с США

Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 мая
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2310 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9556 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов