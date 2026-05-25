Трамп призвал ряд исламских стран присоединиться к Соглашениям Авраама

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп попросил лидеров ряда исламских стран присоединиться к мирным соглашениям с Израилем, если сделка между США и Ираном будет достигнута, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

В ходе общения с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании и Бахрейна Трамп заявил, что после окончания войны с Ираном он ожидает, что те из них, кто еще не являются участниками соглашений Авраама или не имеют мирных соглашений с Израилем, присоединятся к ним и нормализуют отношения с еврейским государством, сообщили порталу два американских чиновника.

По их словам, лидеры Саудовской Аравии, Катара и Пакистана, которые не имеют официальных дипломатических отношений с Израилем, были удивлены просьбой Трампа.

По мнению официальных лиц Израиля и США, Эр-Рияд не станет предпринимать никаких шагов по этому вопросу в преддверии выборов в Израиле, которые запланированы на сентябрь, отмечает издание.

Axios напоминает, что официальные лица Саудовской Аравии по-прежнему требуют от Израиля принятия необратимых и ограниченных по срокам обязательств по созданию палестинского государства в качестве условия нормализации отношений. Израильское правительство от этого отказывается.

Соглашения Авраама были заключены при участии США в период первого срока администрации Трампа в 2020 году между Израилем и тремя арабскими странами - Бахрейном, ОАЭ и Марокко. Договоренности предусматривают установление дипломатических отношений и открытие посольств, а также сотрудничество в экономике и других областях.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на информированного американского чиновника сообщил, что рамочное соглашение между Вашингтоном и Тегераном одобрено сторонами на 95%.

При этом он указал, что переговорщики все еще спорят о формулировках, касающихся Ормузского пролива и ядерного арсенала Ирана.