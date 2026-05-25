В Тегеране с пессимизмом оценивают дискуссии, которые идут с США

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Иран пессимистично относится к обмену сообщениями с США, который ведется при посредничестве Пакистана, сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства отметил, что окончательное соглашение пока не достигнуто, дискуссии по некоторым пунктам продолжаются. Однако, даже если будет достигнуто предварительное соглашение, это не означает изменения мнения Ирана о США или уверенности в выполнении правительством США своих обязательств, добавил он.

По его словам, у американцев очень плохая репутация на переговорах, и это лишь усиливает пессимизм.

Даже если соглашение будет достигнуто, Тегеран будет следить за действиями Вашингтона на протяжении всего процесса после объявления о достижении соглашения, и, если США нарушат свои обязательства на этом этапе, Иран сохранит рычаги для того, чтобы противостоять этому.



