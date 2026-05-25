Поиск

Три СПГ-танкера смогли пройти через Ормузский пролив за последние дни

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Три танкера с сжиженным природным газом за последние дни прошли через Ормузский пролив, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

Так, судно Al Rayyan было зафиксировано в понедельник к северу от Маската (Оман), оно направляется в Китай. Танкер перестал подавать сигнал 22 мая, когда находился рядом с катарским экспортным терминалом Ras Laffan в Персидском заливе. Китай был крупнейшим покупателем катарского СПГ в прошлом году, отмечает агентство.

Еще один танкер с катарским СПГ - Fuwairit - также прошел через пролив в воскресенье и понедельник, показывают данные Bloomberg. Он перестал подавать сигнал, когда уже частично находился в Ормузском проливе, а затем появился к северу от Маската. Теперь он направляется в Пакистан.

Кроме того, в выходные через пролив смог пройти танкер компании Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC), загруженный на принадлежащем ей СПГ-предприятии Das Island, он направляется в Индию.

Ормузский пролив остается фактически закрытым на фоне ближневосточного конфликта. Мирные переговоры между США и Ираном затягиваются, и обе стороны де-факто поддерживают блокаду пролива, через который в нормальное время транспортируется примерно пятая часть мировых поставок СПГ. Угроза безопасности судов сохраняется, и проход танкеров в большинстве случаев происходит с отключением сигнала.

Успешные транзиты судов через Ормузский пролив составляют лишь небольшую часть довоенных потоков. На данный момент было зафиксировано семь проходов СПГ-танкеров с начала ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. До начала конфликта этим маршрутом ежедневно следовало в среднем по три танкера в сутки, отмечает агентство.

Ормузский пролив США Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Госсекретарь США посетит Армению

Путин посетит с госвизитом Казахстан 27-29 мая

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 мая

Три человека погибли при обрушении строящегося здания на Филиппинах

 Три человека погибли при обрушении строящегося здания на Филиппинах

ВОЗ сообщила о более чем 900 предполагаемых случаях Эболы в ДРК

 ВОЗ сообщила о более чем 900 предполагаемых случаях Эболы в ДРК

Трамп призвал ряд исламских стран присоединиться к Соглашениям Авраама

 Трамп призвал ряд исламских стран присоединиться к Соглашениям Авраама

Fox News сообщил, что рамочное соглашение США с Ираном готово на 95%

Великобритания и Франция заблокировали предложение НАТО тратить 0,25% ВВП на помощь Украине

Что произошло за день: воскресенье, 24 мая

Корабль КНР "Шэньчжоу-23" стартовал к национальной орбитальной станции

 Корабль КНР "Шэньчжоу-23" стартовал к национальной орбитальной станции
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9570 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2317 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов