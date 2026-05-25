Три СПГ-танкера смогли пройти через Ормузский пролив за последние дни

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Три танкера с сжиженным природным газом за последние дни прошли через Ормузский пролив, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

Так, судно Al Rayyan было зафиксировано в понедельник к северу от Маската (Оман), оно направляется в Китай. Танкер перестал подавать сигнал 22 мая, когда находился рядом с катарским экспортным терминалом Ras Laffan в Персидском заливе. Китай был крупнейшим покупателем катарского СПГ в прошлом году, отмечает агентство.

Еще один танкер с катарским СПГ - Fuwairit - также прошел через пролив в воскресенье и понедельник, показывают данные Bloomberg. Он перестал подавать сигнал, когда уже частично находился в Ормузском проливе, а затем появился к северу от Маската. Теперь он направляется в Пакистан.

Кроме того, в выходные через пролив смог пройти танкер компании Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC), загруженный на принадлежащем ей СПГ-предприятии Das Island, он направляется в Индию.

Ормузский пролив остается фактически закрытым на фоне ближневосточного конфликта. Мирные переговоры между США и Ираном затягиваются, и обе стороны де-факто поддерживают блокаду пролива, через который в нормальное время транспортируется примерно пятая часть мировых поставок СПГ. Угроза безопасности судов сохраняется, и проход танкеров в большинстве случаев происходит с отключением сигнала.

Успешные транзиты судов через Ормузский пролив составляют лишь небольшую часть довоенных потоков. На данный момент было зафиксировано семь проходов СПГ-танкеров с начала ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. До начала конфликта этим маршрутом ежедневно следовало в среднем по три танкера в сутки, отмечает агентство.