Huawei планирует к 2031 году догнать мировых лидеров в выпуске передовых чипов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Китайская Huawei Technologies сообщила, что нашла решение, которое позволит ей к 2031 году производить чипы, сопоставимые с передовыми продуктами Intel Corp. и других ведущих мировых компаний.

Huawei рассчитывает, что новый подход позволит ей выпускать более продвинутые чипы без использования уникального оборудования, на котором работают ее конкуренты и доступ к которому для нее был заблокирован властями США. Она утверждает, что к 2031 году сможет производить высокопроизводительные чипы с плотностью транзисторов, эквивалентной техпроцессу 1,4 нанометра.

Intel, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company и Samsung Electronics планируют начать массовое производство таких чипов в ближайшие годы с использованием специализированного оборудования нидерландской ASML.

Если Huawei действительно сможет наладить массовое производство самых передовых чипов, это устранит одно из ключевых препятствий для Китая в технологическом соперничестве с США, пишет газета The Wall Street Journal. Кроме того, производство чипов Huawei потенциально может оказаться дешевле, чем у конкурентов.

"Получит ли Huawei благодаря этому явное преимущество, пока неизвестно, но это как минимум альтернативный путь развития - прорыв, которого компании удалось добиться в условиях проблем в цепочках поставок", - отмечает аналитик Omida в Сингапуре Лянь Цзе Су.

Huawei находится в "черном списке" властей США с 2019 года, а с 2025 года компании заблокирован доступ к передовым полупроводниковым технологиям.

Huawei Китай
Китай начал кампанию по ужесточению контроля над трансграничной торговлей акциями

Три человека погибли при обрушении строящегося здания на Филиппинах

Трамп призвал ряд исламских стран присоединиться к Соглашениям Авраама

